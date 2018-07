Jogos Pan-Americanos do Rio deixam legado de problemas 10 anos depois

Apontados como propulsores para fazer do País a sede da Copa de 2014 e da Olimpíada do ano passado, os Jogos Pan-Americanos do Rio-2007 foram abertos oficialmente há exatos 10 anos. Considerados "um sucesso" pelos organizadores, custaram R$ 3,6 bilhões, seis vezes mais que o previsto, e deixaram como legado uma série de problemas. Reformado, o Maracanã precisou ser praticamente reconstruído para o Mundial, enquanto que o Engenhão, erguido justamente para o Pan, teve de sofrer intervenção milionária em sua cobertura sete anos mais tarde. Nenhuma obra, contudo, deu tantos problemas quanto a Vila Pan-Americana.

Uma década depois, os cerca de 5 mil moradores do conjunto que serviu para hospedar os atletas ainda convivem com problemas no terreno que comporta 17 blocos de apartamentos. Ruas, cercas e calçadas afundaram, garagens estão interditadas e até mesmo o acesso a parte dos edifícios está comprometido.

"Venderam um sonho, mas compramos um pesadelo", resume o administrador Marcos Antônio de Souza, um dos atuais moradores da Vila Pan-Americana. Ele se mudou para o local em 2011, quando os problemas já começavam a se agravar. "Sabia que existiam, mas imaginava que seriam corrigidos."

Lançada em 2005 pelo ex-prefeito do Rio César Maia (à época no PFL, hoje DEM), a Vila Pan-Americana foi um sucesso absoluto de vendas. Todos os 1.480 apartamentos foram vendidos no primeiro final de semana.

"Fazia uns dez anos da falência da Encol (construtora que deixou mais de 40 mil pessoas sem receber seus imóveis pelo País), e o brasileiro tinha medo de comprar imóvel na planta. Como se tratava de uma vila de atletas, todos tinham certeza de que o projeto sairia", relembra João Alexandre Gouvêa, um dos primeiros moradores do local e que hoje preside a Associação de Condomínios da Vila Pan-Americana (ACVPAN).

O que os compradores não imaginavam é que a infraestrutura do terreno demandava obras que não foram plenamente executadas. A Vila do Pan foi construída sob um terreno de turfa, um material de origem vegetal, que exige fundações bem mais profundas que outros tipos de terreno. O estaqueamento foi feito corretamente nos edifícios – erguidos pela construtora Agenco –, mas não teve o reforço adequado sob as ruas e calçadas, obras que seriam de responsabilidade da prefeitura. Com isso, o terreno cedeu, desnivelando vias, sumindo com calçadas, rebaixando colunas e portões. Pior: o movimento do solo afetou paredes e colunas de garagens que ficam no entorno dos edifícios.

Hoje, dos oito acessos aos condomínios, apenas três estão abertos, o que obriga as pessoas a entrarem por um condomínio para chegar a outro. As garagens precisaram ser redistribuídas – famílias que tinham vagas sobrando repassaram os espaços para outras cujas garagens foram interditadas.

Os moradores também precisaram fazer obras para mudar tubulações de gás, fiação de redes de telefonia e de TV a cabo, que acabaram expostas com o movimento do solo. O mesmo aconteceu com parte da tubulação de esgoto, despejado sem tratamento no Arroio Fundo, que passa ao lado.

OBRAS

Para tentar corrigir os problemas, a prefeitura do Rio vinha fazendo obras desde 2011, já sob administração de Eduardo Paes (PMDB). Havia a previsão de gastos de até R$ 62 milhões e boa parte das reformas chegou a ser executada. No ano passado, porém, o trabalho foi interrompido.

A atual administração carioca culpa o governo de Paes pela interrupção das obras. "A antiga gestão deixou uma dívida de R$ 4 milhões de intervenções já realizadas no local, sem recursos em caixa para pagar. Aprovado em 2016, o orçamento deixado este ano é de apenas R$ 100 mil para a área", informou em nota a Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação.

A pasta declarou ainda que, para a conclusão das obras, são necessários mais R$ 2 milhões – além da dívida de R$ 4 milhões, que passa por sindicância. Apesar disso, a secretaria informou que as reformas serão retomadas "nas próximas semanas".

Procurada pelo Estado, a Geologus, construtora que realizava as intervenções, não se posicionou. Por meio de sua assessoria, o deputado Pedro Paulo (PMDB), secretário de governo de Eduardo Paes, disse que “todas as obras realizadas pela antiga gestão foram pagas, ou ficaram como restos a pagar” e que havia saldo em caixa.