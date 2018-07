Jogos Paralímpicos atingem marca de 1 milhão de ingressos vendidos

Os Jogos Paralímpicos do Rio-2016 venderam um milhão de ingressos para a competição que começará no dia 7 de setembro. O número foi atingido nesta segunda-feira. Segundo o Comitê Rio-2016, 95 das mais de 300 sessões previstas já estão com os bilhetes esgotados. A expectativa do comitê é de pelo menos dobrar as vendas até o fim da Paralimpíada.

Dentre os esportes mais procurados estão natação, atletismo, basquete em cadeira de rodas, futebol de 5 e vôlei sentado. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná são os estados de onde mais têm saído pedidos por bilhetes.

Até esta segunda-feira, 95 sessões esportivas estavam com os bilhetes esgotados. Além disso, não havia mais ingressos para nenhuma das sessões de ciclismo de pista, futebol de 5 e triatlo.

O crescimento das vendas na última semana se deve em parte a uma campanha maciça de divulgação, somada à boa impressão deixada pelos Jogos Olímpicos. O valor das entradas também é bem mais em conta do que aquele praticado na Olimpíada. É possível adquirir bilhetes por R$ 10 (valor que cai à metade para quem tem direito por lei, como estudantes). Além disso, da carga total de 2,5 milhões, 80% deles custam até R$ 30.