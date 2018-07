Jogos Paralímpicos do Rio ainda têm 400 mil ingressos à venda

A cinco dias do término dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016, restam apenas 400 mil entradas para a competição – e isso para as disputas que ocorrem até sexta-feira, além da cerimônia de encerramento. Para as provas do final de semana, não há mais nenhum bilhete disponível. É possível, contudo, que uma pequena carga de bilhetes seja colocada à venda no sábado e no domingo.

A Paralimpíada atingiu na segunda-feira a marca de 1,965 milhão de ingressos vendidos, muito próximo da meta estabelecida pelo Comitê Rio-2016, que prevê vender 2 milhões de bilhetes. A carga total é de 2,4 milhões.

Depois de um período de vendas preocupante, quando apenas 300 mil ingressos foram vendidos em um ano, o Rio-2016 viu a venda estourar em três semanas, chegando à marca atual.

Na avaliação do comitê organizador, uma série de fatores contribuiu. “Primeiro, a energia dos Jogos Olímpicos; quem não conseguiu ir se animou para os Paralímpicos. Segundo, o preço dos ingressos; na Olimpíada o mais barato era R$ 70, e na Paralimpíada mais da metade custa R$ 10.E o terceiro fator é o desempenho dos atletas, que estão conseguindo muitas medalhas para o Brasil”, avalia o diretor de Comunicação do Rio-2016, Mario Andrada.

No último sábado, o Parque Olímpico bateu recorde de público. Ao todo, 170 mil entradas foram comercializadas para as disputas no local. A melhor movimentação na Olimpíada foi de 157 mil. “Antes dos Jogos, jamais esperávamos que isso fosse acontecer”, admitiu Andrada.

As entradas para as disputas do próximo final de semana no Parque Olímpico já estavam esgotadas desde a semana passada, mas agora já não é possível encontrar ingressos para nenhum dos locais de disputa, o que inclui o Engenhão, local das provas de atletismo, que têm sido o carro-chefe de medalhas para o Brasil.

Diariamente, no entanto, o Rio-2016 coloca à venda para o público em geral os ingressos reservados para pessoas com deficiência que não tenham sido vendidos. A carga é pequena, e só pode ser comercializada no próprio dia da disputa. Assim, com um pouco de sorte e insistência, ainda existe a chance de se conseguir ingressos para as provas de sábado e domingo.

Já para a cerimônia de encerramento, ainda é possível comprar entradas para os setores A (R$ 1.000) e B (R$ 400) do Maracanã. Restavam 3 mil bilhetes no fim da manhã desta terça-feira.