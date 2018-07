Jogos Paralímpicos têm menos de 30% de ingressos vendidos

Faltando exatos 100 dias para o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, o número de ingressos comercializados ainda está longe da meta estipulada pelos organizadores. Nesta segunda-feira, o Comitê Rio-2016 informou que 720 mil bilhetes foram vendidos de um total de 2,5 milhões disponíveis. Com isso, pouco mais de R$ 23 milhões foram arrecadados com a venda de ingressos. O orçamento do comitê prevê uma arrecadação de R$ 80 milhões com as entradas.

A venda de ingressos só não está ainda mais abaixo do previsto porque a Prefeitura do Rio anunciou pela manhã a compra 500 mil entradas para alunos da rede pública, servidores e portadores de deficiência atendidos pelo município - outros 47 mil foram adquiridos para os Jogos Olímpicos. Sem esses bilhetes, a venda até agora seria de apenas 220 mil.

Dentre os ingressos já comercializados para a Paralimpíada, as modalidades mais procuradas são atletismo, basquete em cadeira de rodas, goalball, natação e rúgbi em cadeira de rodas. Os estados mais interessados são, na sequência, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.