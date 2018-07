Jorge Zarif disputa o Mundial da classe Finn na Nova Zelândia

Em busca do bicampeonato, o velejador Jorge Zarif se prepara para a estreia no Campeonato Mundial na classe Finn, em Auckland, na Nova Zelândia. A partir da próxima terça-feira, o brasileiro disputará duas regatas diárias. Em 29 de novembro, os melhores colocados brigarão pela medalha.

"Foi um mês de preparação bem intensa em Takapuna. O Mundial classifica quatro países para os Jogos Olímpicos, então muita gente chegou bem antes para fazer uma adaptação perfeita. Estou bem feliz com o rendimento do treinamento", afirmou Zarif, já classificado para os Jogos Olímpicos.

O velejador, campeão mundial em 2013, dá sequência à parceria com o técnico espanhol Rafael Trujillo, que havia se ausentado para disputar a Volvo Ocean Race, famosa regata de volta ao mundo. Zarif reconhece a dificuldade da competição, mas se vê preparado para brigar pelo pódio.

"Estamos com um barco novo, bem diferente dos antigos, mas que parece ser melhor na maioria dos ventos. Vai ser um campeonato muito difícil e a pontuação deve ser bem alta. O segredo vai ser fazer uma boa média. Estamos prontos", afirma.

Zarif enfrentará seus grandes adversários na classe Finn, como o britânico Giles Scott, bicampeão mundial em 2011 e 2014 e vencedor do evento-teste deste ano, e o croata Ivan Klakovic Gaspic, atual líder do ranking mundial e prata no Mundial de 2014.