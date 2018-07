Judô brasileiro poupa titulares e convoca jovens para o evento-teste Os principais nomes do judô brasileiro não vão participar do evento-teste da modalidade, de caráter amistoso, que será realizado entre 8 e 9 de março no Parque Olímpico do Rio. Nesta quarta-feira a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou os atletas que representarão os donos da casa, sem incluir nenhum integrante da seleção principal.