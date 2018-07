Judô do Brasil fica sem medalhas no 2º dia de Grand Prix sul-coreano Um dia depois de Eric Takabatake conquistar uma medalha de bronze para o Brasil, o País ficou longe da luta por medalhas nesta sexta-feira no Grand Prix de Jeju, na Coreia do Sul. Únicas brasileiras a subirem no tatame neste dia de competição, Ketleyn Quadros e Barbara Timo foram eliminadas antes das quartas de final.