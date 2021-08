Judoca é atropelado por veículo autônomo e desiste de competir na Paralímpiada de Tóquio

Aramitsu Kitazono, judoca japonês na Paralimpíada de Tóquio-2020, sofreu um acidente nesta quinta feira. O atleta estava na Vila Olímpica, atravessando uma faixa de pedestre em direção ao refeitório, quando foi atropelado por um micro-ônibus autônomo, que fazia uma curva à direita.

Leia Também Programação: confira as competições do quarto dia da Paralimpíada de Tóquio

Kitazono teve lesões na cabeça e na perna, segundo o jornal Asahi Shimbun. Ele, que está em tratamento no centro médico dos Jogos, precisa de duas semanas para se recuperar e, por isso, decidiu junto com seu técnico que não vai competir no evento. A estreia do japonês na categoria até 81kg do judô para deficientes visuais estava programada para este sábado, contra o ucraniano Dmytro Solovey.

O veículo autônomo, produzido pela marca japonesa Toyota e chamado de ‘e-Palette’, transportava cinco passageiros e era operado por dois funcionários. Ninguém se machucou no acidente. Vale destacar que transportes desse tipo dispõem de quatro níveis de autonomia. O nível zero indica que o condutor controla completamente o veículo. O quatro dá total liberdade à máquina, que executa todas as funções críticas para a segurança do condutor e dos passageiros.

Segundo a polícia local, o micro-ônibus, elétrico e de baixo ruído, havia parado pouco antes do acidente quando o sensor detectou um segurança que estava perto da faixa. Com a ajuda de um dos operadores do veículo, ele voltou a se mover e, alguns metros à frente, atingiu o judoca de 30 anos, que estava em sua terceira edição de Paralímpiada.

Em comunicado, a Toyota e os organizadores dos Jogos Paralímpicos informaram que “o serviço de ônibus traslado foi temporariamente suspenso e que as operações serão retomadas assim que for considerado seguro fazê-lo.

“Pedimos desculpas profundamente por aqueles que sofreram ferimentos. Estamos cooperando totalmente com a polícia no caso ”, acrescentou a montadora japonesa. Com mais de 4.400 atletas, a Paralímpiada de Tóquio-2020 começou na última terça. O Brasil já foi ao pódio 17 vezes, ultrapassando a marca de 100 medalhas na história do evento. Até agora, são seis ouros, quatro pratas e sete bronzes para a delegação do País no Japão.