Judoca Sarah Menezes projeta 'excelente desempenho' em Paris

Campeã olímpica e medalhista de ouro no Grand Prix de Havana, na semana retrasada, Sarah Menezes irá disputar o Grand Slam de Paris, neste próximo final de semana, cheia de confiança de que poderá brilhar mais uma vez. Atual oitava colocada do ranking mundial da categoria até 48kg, a judoca brasileira espera subir novamente no pódio e seguir ganhando embalo rumo ao seu grande objetivo da temporada: o bicampeonato olímpico nos Jogos do Rio.

Antes de embarcar para a capital francesa junto com a seleção brasileira de judô, na última quarta-feira, a piauiense evitou prometer um grande resultado no final de semana, mas ressaltou: "Estou encarando este Grand Slam como encaro todas as competições. Sempre com os dois pés no chão. E o objetivo é chegar no pódio. Estou bem treinada, bem preparada, focada e espero ter um excelente desempenho nesta competição".

O Grand Slam de Paris acontece neste sábado e no domingo, sendo que o Brasil contará com um total de 12 atletas, entre eles também o peso pesado Rafael Silva, o Baby, medalhista de bronze em Londres-2012, que fará sua segunda competição na temporada depois de se recuperar de uma lesão que o deixou sete meses sem competir.

"O importante agora é pensar competição a competição e procurar melhorar onde estou com dificuldades, como confiança, constância e ritmo de competição que a lesão me tirou", ressaltou Rafael Silva, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

O Brasil também terá na capital francesa três atletas que farão suas estreias nos tatames em 2016. São eles: o meio-médio Victor Penalber, o pesado Rochele Nunes e a meio-pesado Mayra Aguiar, que neste ano ficaram fora do Grand Prix de Havana e do Aberto de Sofia.

Entre as mulheres também competirão em Paris Maria Suelen Altheman (+78kg) e Rafaela Silva (57kg), enquanto no masculino ainda estarão em ação Felipe Kitadai (60kg), Alex Pombo (73kg), Eduardo Bettoni (90kg), Luciano Corrêa (100kg) e o pesado David Moura, este último medalha de ouro no Aberto de Sofia no último domingo.