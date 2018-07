Júlia Vasconcelos perde para finlandesa e torce por algoz no tae kwon do

A brasileira Júlia Vasconcelos perdeu logo na sua estreia nos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta quinta-feira, em luta válida pela primeira fase da categoria até 57kg do tae kwon do, na Arena Carioca 3, a 24ª colocada no ranking olímpico perdeu para a finlandesa Suvi Mikkonen, a 33ª da lista, por 10 a 9.

Júlia Vasconcelos teve bom desempenho no começo da luta, chegando a abrir vantagem de 3 a 0 no placar, mas permitiu a virada da finlandesa, que fechou o primeiro round em vantagem de 4 a 3. No segundo, Suvi parecia ter mais facilidade para disparar os golpes, tanto que chegou a fazer 6 a 3.

A brasileira, porém, reagiu e igualou o placar em 6 a 6 ao acertar um chute no tronco da adversária e chegou a virar o marcador no início do último round, graças a uma punição recebida pela finlandesa. Mas a rival voltou a encaixar golpes e assegurou o seu triunfo.

A derrota, porém, ainda não significa a eliminação de Júlia Vasconcelos da Olimpíada. A brasileira agora torce para sua algoz se classifique para a final do Rio-2016. Caso isso ocorra, ela vai lutar na repescagem, com chances de avançar até a disputa da medalha de bronze.

PARTICIPE