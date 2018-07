Juliana Veloso garante vaga e participará de sua 5ª Olimpíada

A brasileira Juliana Veloso está classificada para os Jogos do Rio. Nesta segunda-feira, ela garantiu a sua vaga na Olimpíada - a quinta da sua carreira - ao avançar às semifinais do trampolim de 3 metros individual em nono lugar na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, classificatório para os Jogos e também evento-teste para o evento, no Parque Aquático Maria Lenk.

Aos 35 anos, Juliana Veloso está próxima do final da sua carreira, tendo no currículo a participação nos Jogos de Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012. Agora a lista ganhará uma quinta Olimpíada, fato raro no esporte, e logo no Rio, onde nasceu.

Os critérios de classificação da Federação Internacional de Natação garantiam vagas aos países dos 18 melhores colocados na Copa do Mundo. Já a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos exigia que a competidora do País superasse a marca de 290 pontos.

Juliana Veloso, então, fez bem mais do que isso, um total 315,50 pontos, o que lhe garantiu o nono lugar nas eliminatórias. Outra representante brasileira na fase classificatória, Luana Lira ficou apenas na 37ª colocação, com 232,65 pontos, sendo eliminada.

A melhor competidora das eliminatórias foi a italiana Tania Cagnotto, com 348,65 pontos. As semifinais e finais do trampolim de 3 metros individual vão ser disputadas nesta terça-feira.