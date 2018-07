Juliana Veloso tenta vaga para 5ª Olimpíada nos saltos ornamentais

A mais experiente atleta da equipe brasileira de saltos tentará na segunda-feira se aproximar da vaga para os Jogos Olímpicos do Rio. Se conseguir avançar às semifinais na prova de trampolim de três metros na Copa do Mundo, que está sendo disputada no Parque Aquático Maria Lenk, Juliana Veloso ficará muito próxima de disputar sua quinta Olimpíada, em agosto. Mas, aos 35 anos, a atleta garante não se sentir pressionada pela vaga; sua única preocupação é saltar bem na reta final da carreira.

A atleta saltou nas piscinas de Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012. Não chegou a conquistar uma medalha, mas subiu ao pódio três vezes em Jogos Pan-Americanos. Os prêmios, porém, são o que menos importam para ela.

"Eu não tenho objetivo de ir a lugar nenhum. Não coloco isso na minha cabeça. Minha preocupação é fazer os saltos do jeito que tenho de fazer", afirmou em entrevista ao Estado, logo depois de treinar nas piscinas do Maria Lenk. Juliana não esconde o desejo de estar nos Jogos do Rio, mas garante que um eventual insucesso não vai afetá-la "Fui mal, errei o salto, fiquei em último? Tudo bem, mas fiz o meu melhor, eu tentei."

Para a atleta, o mais importante é a sensação de ter cumprido seu dever ao longo de toda a carreira. "Posso contar aos meus filhos que fiz parte da história do esporte. Não só eu, mas todas as pessoas que conseguiram ter uma carreira mais longa tiveram amor pelo que fizeram. Eu não tenho incentivo de ninguém, quem me ajuda é a minha família. Tenho prazer com o que faço."

Conquistando ou não a vaga para o Rio-2016, ela garante que não tentará estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, daqui a quatro anos – ao menos não como atleta. "Acho que tenho muita coisa a oferecer em outras áreas. Futuro, para mim, é esta Copa do Mundo. Depois, talvez seja a Olimpíada", comentou. "Preciso pensar pouco no futuro para poder desfrutar melhor o momento."