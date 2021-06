Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna fecham seleção olímpica de skate

Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna são os skatistas que representarão o Street masculino do Brasil na Olimpíada de Tóquio-2020. O trio da seleção de skate garantiu a vaga matematicamente na semifinal do Mundial de Street, em Roma, na Itália, neste sábado. Kelvin (terceiro colocado) ainda avançou entre os oito melhores para a decisão deste domingo. Giovanni e Felipe ficaram na 18.ª e 19.ª posições, respectivamente.

"Agradeço bastante aos meus parceiros que conseguiram essa vaga, o Giovanni e o Felipe, porque eles também andaram bastante e isso motivou um ao outro. Até mesmo o Carlos que estava até no último minuto ali nas Olimpíadas, aí foi ultrapassado pelo Giovanni. Então é bem difícil chegar a esse ponto, mas eu acredito que sem a motivação deles, andando, praticando, acho que eu também não conseguiria. Então foi muito bom. É bem gratificante porque é a primeira vez que a gente vai estar lá. Então vai ser uma experiência muito nova para mim e para todo mundo. Não vejo a hora de chegar lá e representar o Brasil. A minha alegria é imensa. Vou levar essa experiência para o resto da minha vida", destacou Kelvin.

"Acho que nunca me senti assim. Comecei a andar de skate em Brasília em 98. Eu nem sabia que o skate ia ser algo olímpico, que ia ser uma profissão. Depois de tanto tempo, 22 anos de skate, o skate entrou nas Olimpíadas, fui fazer parte da primeira seleção. Me sinto lisonjeado e privilegiado por isso. Nem sei qual vai ser a sensação, mas só de estar lá entre os melhores representando o meu país deve ser um sentimento que só quem está lá sabe como é. Não vejo a hora. Vou fazer o que eu sei de melhor, que é andar de skate. Estou feliz demais", comemorou Felipe.

"Não estou nem acreditando até agora. Eu vim de uma lesão no joelho e acabou dando tudo certo. Estou feliz por isso, por ter conseguido andar de skate, mesmo não tendo passado para a final, consegui me sentir bem em cima do skate. Esse é o melhor sentimento para mim. Minha família está muito feliz. Parece algo mágico", comentou Giovanni.

Agora, a Seleção Brasileira Olímpica de Skate está completa para os Jogos de Tóquio. No Park, Luiz Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp formam o time brasileiro. — Confederação Brasileira de Skate (@cbskoficial) June 5, 2021

"Estou feliz por estar na Itália, andando de skate, me sentir bem, por conta da lesão que eu tive, e pelo meu avô ter nascido em Napoli, na Itália. É a primeira vez que eu venho para a Itália. Então, mandando as fotos para o meu avô, mostrando tudo que está acontecendo, é algo muito mágico para mim. Não só em relação ao skate, mas em relação à família também. Estar aqui nesse dia e ter acontecido tudo isso que aconteceu", completou o brasileiro.

No Street feminino, Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Leticia Bufoni conquistaram a vaga para os Jogos de Tóquio-2020 na última sexta-feira. O trio também está na decisão do Mundial, neste domingo.