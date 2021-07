Kelvin Hoefler responde a Letícia Bufoni após polêmica: 'Jantando com a família'

Após conquistar a medalha de prata no skate, a primeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Kelvin Hoefler virou assunto fora da pista. Isso porque, Letícia Bufoni, atleta da modalidade no feminino, não comemorou a conquista do companheiro de delegação e preferiu parabenizar o japonês Yuto Horigami, ouro na prova.

Embora tenha reconhecido o mérito do compatriota mais tarde, a skatista explicou nas redes sociais que não é tão próxima de Kelvin e que ele “nunca está com a gente nos rolês”. Além disso, ela disse que um exemplo grande de que o brasileiro não gosta de estar com o ‘grupo’ de Letícia é que a CBSK, Confederação Brasileira de Skate, está bloqueada em seu perfil.

Perguntado sobre o assunto, o atleta confessou que já foi próximo da skatista, mas que perdeu a amizade com o tempo. “Eu cresci junto com a Letícia também, a tia dela morava na rua da minha casa. Um tempo depois a gente era muito próximo, ela foi para os Estados Unidos e eu fiquei no Brasil”, disse. “É a mesma família, sou mais pacato, mais no meu canto, bem quieto na minha, não gosto muito de ficar extrovertido, extravasando tudo, sou mais quieto, gosto de analisar as coisas.”

Provocação ou não, Kelvin postou uma foto em seu stories no Instagram onde estava comendo com o fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Skate, Carlos Barreto, e o skatista Giovanni Vianna. Na legenda, escolheu a frase: ‘Jantando com a família’. E um detalhe interessante: o medalhista de prata marcou os perfis do Time Brasil e da CBSK, confederação que havia sido bloqueada pelo atleta, segundo Letícia. Aguardemos os próximos capítulos dessa história…

O skate feminino estreia neste domingo, 25, às 20h30 (de Brasília). Além de Bufoni, Rayssa Leal e Pâmela Rosa serão as representantes brasileiras na competição. A final está prevista para acontecer às 23h40.