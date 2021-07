Keno Marley perde de britânico no boxe e está eliminado dos Jogos de Tóquio

Keno Marley perdeu do britânico Benjamin Whittaker, nesta sexta-feira, em duelo válido pelas quartas de final da categoria dos meio-pesados (até 81 kg) dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A decisão dos jurados foi dividida: três apontaram Whittaker como vencedor (todos 29 a 28) e dois foram a favor de Keno (também 29 a 28).

Leia Também Acompanhe em tempo real tudo o que acontece nos Jogos de Tóquio

O primeiro round foi muito equilibrado, com os dois lutadores atuando na média distância, mas com muita velocidade nas pernas. A disputa de jabs foi intensa e o direto de direita aplicado com muito cuidado para evitar os contra-ataques.

Keno tentou ser mais agressivo no segundo assalto e encurtou a distância para tentar diminuir a movimentação de Whittaker, perigoso nos contragolpes, mas usando muitos ganchos na nuca do brasileiro.

Sabedores de que a disputa estava indefinida, os dois lutadores partiram para o ataque no terceiro assalto e Keno pareceu mais efetivo, com o britânico abusando dos clinches.

"Estou feliz com minha performance", disse Keno, após a luta. "Não posso analisar a decisão dos jurados. Acho que foi justo. Cometi alguns erros, mas estou feliz. Sou muito novo. Foi meu primeiro ciclo olímpico, tenho mais competições para disputar e a olimpíada de Paris é daqui três anos. Talvez tenha mais uma duas olimpíadas pela frente", afirmou o brasileiro, de apenas 21 anos, ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires-2018 e prata nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019.