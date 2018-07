Kerber assume vice-liderança do ranking após perder final de Wimbledon

Foi, aliás, Serena quem impediu Kerber de se tornar campeã de Wimbledon ao vencer a decisão do último sábado. Com isso, a norte-americana conquistou o seu sétimo título no All England Club, sendo campeã pela 22ª vez de um dos torneios do Grand Slam. Além disso, se manteve na condição de número 1 do mundo.

Serena lidera a lista da WTA desde fevereiro de 2013 e soma 8.330 pontos. Agora, depois de Wimbledon, a sua principal perseguidora é Kerber, que soma 6.500. A alemã ultrapassou a espanhola Garbiñe Muguruza, a atual campeã de Roland Garros, mas que foi eliminada na segunda rodada de Wimbledon, caindo para o terceiro lugar, com 5.482 pontos.

Kerber também passou a polonesa Agnieszka Radwanska, agora quarta colocada, depois de ser eliminada nas oitavas de final de Wimbledon, mesma fase em que caiu a romena Simona Halep, a número 5 do mundo. E a bielo-russa Victoria Azarenka permanece na sexta posição, mesmo sem ter jogado em Wimbledon, por estar lesionada. Após jogar a sua primeira semifinal de um dos torneios do Grand Slam desde a edição de 2010 do US Open, a norte-americana Venus Williams ascendeu para o sétimo lugar, ganhando a posição da italiana Roberta Vinci, que foi eliminada na terceira rodada de Wimbledon.

A espanhola Carla Suárez Navarro ganhou três posições e se tornou a número 9 do mundo após avançar até as oitavas de final em Wimbledon, mesma fase em que parou a russa Svetlana Kuznetsova, que ascendeu da 14ª para a décima colocação. A norte-americana Madison Keys, eliminada nas oitavas de final, caiu da nona para a 11ª posição. Já a checa Petra Kvitova, que deixou Wimbledon na segunda rodada, despencou do décimo para o 13º lugar da lista da WTA.

Teliana Pereira, a única brasileira entre as cem melhores do mundo, caiu da 88ª para a 90ª posição depois de ser eliminada na estreia em Wimbledon e nas oitavas de final do ITF Challenger de Contrexeville, na França, nas últimas duas semanas.

RANKINK

1º - Serena Williams (EUA), 8.330 pontos

2º - Angelique Kerber (ALE), 6.500

3º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.482

4º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.385

5º - Simona Halep (ROM), 4.792

6º - Victoria Azarenka (BLR), 3.761

7º - Venus Williams (EUA), 3.656

8º - Roberta Vinci (ITA), 3.525

9º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.010

10º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.900

11º - Madison Keys (EUA), 2.871

12º - Dominika Cibulkova (ESQ), 2.871

13º - Petra Kvitova (RCH), 2.816

14º - Samantha Stosur (AUS), 2.640

15º - Belinda Bencic (SUI), 2.605

16º - Karolina Pliskova (RCH), 2.540

17º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.500

18º - Johanna Konta (EUA), 2.390

19º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.320

20º - Elina Svitolina (UCR), 2.226

90º - Teliana Pereira (BRA), 731

180º - Paula Gonçalves (BRA), 304