Klay Thompson minimiza zika e diz que quer jogar a Olimpíada

"Os mosquitos me amam", brincou o ala-armador Klay Thompson, do Warriors. "Não é brincadeira. É um pouco preocupante, mas ao mesmo tempo você só tem que tomar medidas para evitá-los", afirmou. "Vai ser uma honra jogar pelos Estados Unidos. Eu amaria estar no Brasil."

Draymond Green, Harrison Barnes e Andre Iguodala, todos do Golden State, também disseram que desejam estar no Rio, minimizando os riscos relacionados ao zika. Pelo Cleveland, Kevin Love, LeBron James Kyrie Irving ainda são dúvida, mas por outras questões. "Eu estou com a cabeça nas finais, então ainda não pensei sobre isso", disse o armador.

O único que expressou alguma preocupação com o zika foi o pivô australiano Andrew Bogut, que disse: "Apenas ser picado por um mosquito e ser contaminado com algo é uma situação realmente amedrontadora". Mas ele também não parece disposto a ficar fora do Rio-2016 e levou o tema na brincadeira: "Talvez eu tenha que comprar um HazMat quando eu chegar". HazMat é a abreviação, em inglês, para a roupa protetora usada contra materiais perigosos.

Por enquanto, apenas alguns atletas do golfe - um deles com a esposa severamente doente - e o ciclista norte-americano Tejay van Garderen afirmaram que não virão ao Rio por temor do zika. Stephen Curry, que na segunda revelou que não disputará a Olimpíada, assegurou que o zika não tem nenhuma relação com a decisão.