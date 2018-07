Kobe Bryant revela desejo de jogar na Olimpíada Rio-2016

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos poderá fazer sua despedida das quadras no Brasil. Aos 37 anos, Kobe Bryant revelou nesta terça-feira o desejo de defender a seleção norte-americana nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem, naquela que poderia vir a ser a última aparição em quadra de sua carreira.

"Eu gostaria de jogar (na Olimpíada)", declarou em entrevista à agência The Associated Press. "Acho que seria incrível, uma linda experiência. Eu sou um garoto global. Cresci na Itália, conheço muitos atletas de diferentes partes do mundo, de diferentes esportes. Seria ótimo jogar neste ambiente."

Kobe nunca confirmou que a temporada 2015/2016 da NBA será a última de sua carreira, mas, decepcionado com seu desempenho no início do campeonato, chegou a dizer que estava "jogando como m..." e que "se seguir atuando assim, será meu último ano". Como os Jogos do Rio acontecem somente depois do fim da liga norte-americana, o veterano do Lakers poderia realizar sua última partida em quadras brasileiras.

Apesar de despistar quando o assunto é aposentadoria, Kobe parece empolgado com a possibilidade de uma despedida atuando ao lado dos melhores jogadores do Estados Unidos. "Significaria o mundo para mim estar com esses caras. Acho que teria a chance de continuar uma relação que já tenho com a maioria, conversando e estando com eles. Porque é isso, é só estarmos juntos, isso seria divertido", disse.

Outro fator que indica uma possível despedida é a mudança de opinião de Kobe. Quando perguntado sobre a chance de disputar os Jogos do Rio no início de 2014, mais novo e antes da série de lesões que o assolou nos últimos tempos, ele brincou e disse que só viria ao Brasil para "ver o Pau Gasol (então seu companheiro no Lakers) levar a prata de novo".