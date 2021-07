Kosovo e Japão ganham as primeiras medalhas de ouro no judô nos Jogos de Tóquio

O Japão, com Naohisa Takato, e Kosovo, com Distria Krasniqi, foram os países que conquistaram, neste sábado, as primeiras medalhas de ouro no judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio, distribuídas na categoria leve - até 48kg para as mulheres e 60kg para os homens.

No feminino, Krasniqi, que venceu a brasileira Gabriela Chibana na segunda luta, obteve vitória emocionante na final, ao obter uma wazari a 20 segundos do final da luta, não dando oportunidade de reação para a japonesa Funa Tonaki, mais agressiva durante todo o combate.

Os dois bronzes no feminino ficaram para a ucraniana Daria Bilodid, vencedora por ippon no duelo com a israelense Shira Rishony, e para a mongol Urantsetseg Munkhbat, que derrotou também por ippon a portuguesa Catarina Costa.

No masculino, em um duelo bastante equilibrado, o japonês Naohisa Takato derrotou Yang Yung Wei, de Taiwan, por punição no golden score. Já as medalhas de bronze ficaram para Yeldos Smetov, do Casaquistão, que bateu o holandês Tornike Tsjakadoeae, enquanto Luka Mkheidze, da França, superou por ippon Kim Won Jin, da Coreia do Sul.

Neste domingo o judô vai ter a disputa da categoria meio-leve - até 52kg para as mulheres e 66kg para os homens. O Brasil será representado por Daniel Cargnin e Larissa Pimenta.