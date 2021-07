Kruse é surpresa da lista da Alemanha, rival do Brasil no futebol nos Jogos de Tóquio

A Alemanha divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e entre os nomes relacionados o destaque é o meia-atacante Max Kruse, de 33 anos, que volta a vestir a camisa da equipe após seis anos. Os alemães estão no mesmo grupo do Brasil.

Kruse, Nobody Amiri (24 anos), do Bayer Leverkusen, e Maximilian Arnold (27), do Wolfsburg, ocupam as três vagas destinadas a jogadores nascidos antes de 1997. A dupla foi campeã da Eurocopa Sub-21 de 2017 sob o comando de Stefan Kuntz, que será o técnico da equipe olímpica alemã em Tóquio.

A primeira partida da equipe na Olimpíada do Japão será uma reedição da final dos Jogos do Rio-2016, contra o Brasil, no dia 22 de julho. O grupo conta ainda com Costa do Marfim e Arábia Saudita.

Kruse, a grande surpresa da lista de convocados, marcou 11 gols e deu passes para outros cinco na última temporada do Campeonato Alemão atuando pelo Union Berlin.

A última vez que o veterano atacante integrou a seleção principal foi em 2015. Ele não foi mais relacionado para equipe pelo então técnico Joachim Löw por conta de seu envolvimento em vários escândalos, como quando esqueceu em um táxi 75 mil euros que ganhou jogando pôquer e por uma briga com um jornalista numa uma boate dias depois.

A final do torneio olímpico de futebol na capital japonesa será no sábado, 7 de agosto, dias antes do início do Campeonato Alemão, em 13 de agosto.