Ladrões invadem casa de Arthur Nory e roubam suas medalhas: 'Valiosas para mim'

O ginasta Arthur Nory passou por um grande susto nesta sexta-feira. Bandidos armados invadiram sua casa, na região da Lapa, em São Paulo, e roubaram um grande pedaço de sua história de atleta: levaram todas as medalhas do brasileiro, que fez um apelo: "Devolvam, elas têm um valor gigante para mim."

Medalhista de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, campeão mundial em 2019, ouro e dono de duas pratas dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 e prata do Pan de Toronto-2015, Nory viu os bandidos fazerem uma limpa em sua galeria histórica, levando todas as lembranças da vitoriosa carreira que ficavam expostas em uma parede de sua residência.

"Tristeza, hoje entraram na minha casa. Além do difícil momento que passamos, os bandidos levaram todas as minhas medalhas. São objetos simbólicos, mas elas representam todo o meu suor, trabalho e dedicação", escreveu em um desabafo em suas redes sociais o atleta, que ficou na mira de um revólver.

Não há nada mais precioso para um atleta profissional que suas medalhas. Elas representam suas conquistas. Nory ficou bastante abalado, mas buscou tranquilizar os fãs. "Fiquem tranquilos. Graças a Deus está tudo bem comigo. Quero continuar meu trabalho para trazer mais medalhas para casa", garantiu.

E aproveitou para fazer um apelo aos bandidos."Não existe qualquer tipo de valor financeiro. Elas são banhadas. Só pra avisar!", disse. "Se vocês souberem dessas medalhas (sendo vendidas em algum lugar) me avisem e devolvam. Elas têm um valor gigante para mim!"