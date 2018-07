Larissa e Talita coroam título do Circuito Brasileiro de vôlei

Larissa e Talita coroaram neste domingo o título do Circuito Brasileiro de vôlei de praia com o triunfo na etapa de Fortaleza (CE). Elas venceram na final a dupla formada por Duda e Elize Maia pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 26/24, na Praia do Futuro. A medalha de bronze ficou com Rachel e Ângela, que derrotaram Lili/Rebecca por 21/10 e 22/20.

Larissa e Talita entraram em quadra neste domingo já com o título da temporada 2015/2016 assegurado. A conquista veio ainda no início da semana, no primeiro dia do torneio. Com os resultados daquele dia, somaram pontos suficientes para assegurar o troféu do Circuito Brasileiro.

O triunfo neste domingo coroa uma campanha quase perfeita da dupla que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro - a outra parceria classificada será Ágatha/Bárbara. Em Fortaleza, Larissa e Talita subiram ao pódio pela sétima vez em oito etapas disputadas no Circuito. Só não se destacaram em Natal, justamente a etapa que não competiram. Foram cinco medalhas de ouro e duas de prata. Ao todo, somaram 2.720 pontos.

"Comemoramos cada título como algo único. Só nós sabemos o que existe por traz, tanto trabalho, dedicação, abdicação, esforço. E ganhar dentro de casa é ótimo, porque aqui é minha casa também. Estar perto da família, pessoas que me viram começar no vôlei, tem um caráter especial", comemorou Larissa, que mora na capital cearense há mais de uma década.

MASCULINO

Alison e Bruno Schmidt repetiram o feito de Larissa e Talita neste domingo. Também garantidos no Rio-2016, eles se sagraram campeões do Circuito Brasileiro por antecipação e também subiram ao lugar mais alto do pódio em Fortaleza. Para tanto, precisaram superar Jô e George por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/18.

Alison e Bruno Schmidt acumularam seis medalhas em oito etapas disputadas. Ao todo, conquistaram três ouros, uma prata e dois bronzes. Na disputa do terceiro lugar em Fortaleza, Guto e Saymon derrotaram André Stein e Oscar por 16/21, 21/17 e 15/08.