Larissa e Talita faturam prata em Grand Slam na Polônia

Larissa e Talita lutaram bastante no Grand Slam de Olsztyn, na Polônia, mas tiveram que se contentar com a medalha de prata neste sábado. Na final da etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, as brasileiras foram superadas pelas alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/15 e 10/15.

Uma das duas duplas que vai representar o Brasil na Olimpíada do Rio, Larissa e Talita venceram na semifinal as eslovacas Natalia Dubovcova e Dominika Nestarcova por 21/16 e 21/19. A outra dupla olímpica, formada por Agatha e Bárbara Seixas, acabou sendo eliminada ainda nas oitavas de final.

"Claro que não é o resultado que desejávamos, mas seguimos avançando até a final, jogando uma boa partida. Parabéns à dupla alemã. Jogaram melhor. Tivemos erros em excesso nesta final, elas sacaram melhor. Mas estamos focadas em nosso trabalho, é a terceira final do Circuito neste ano e vamos trabalhar para melhorar ainda mais", comentou Talita.

Com o pódio deste sábado, Larissa e Talita mantêm a rotina vitoriosa desde que se decidiram jogar juntas em junho de 2014. Ao todo, elas somam 15 pódios, sendo 12 medalhas de ouro, duas pratas e uma de bronze no Circuito Mundial. No Rio-2016, elas serão a dupla cabeça de chave número 1.

Duda e Elize Maia que também haviam chegado às semifinais na Polônia foram derrotadas pelas alemãs que ficaram com o título do Grand Slam, pelo placar de 21/16 e 21/18. Na disputa pelo bronze, elas caíram diante de Dubovcova e Dominika Nestarcova, por 22/20 e 21/14.

A próxima etapa do Circuito Mundial será o Major de Porec, na Croácia, entre os dias 28 deste mês e 2 de julho.