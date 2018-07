Larissa e Talita lamentam sair do Rio sem medalha e falam do sonho de serem mães

O Brasil perdeu na disputa do bronze no vôlei de praia feminino, nesta quarta-feira, após uma derrota de Larissa e Talita para as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh. Em uma partida acirrada, o resultado foi definido no tie-break (17/21, 21/17 e 15/9). "Não foi o resultado que a gente gostaria, mas estou muito feliz. São mais de dois anos de parceria, com muitas vitórias, e essa derrota não apaga tudo que a gente construiu", comentou Larissa.

A expectativa antes da Olimpíada do Rio era que a partida que ocupou a disputa pelo terceiro lugar fosse a final feminina na Arena de Copacabana. O favoritismo recaía sobre a tricampeã olímpica Walsh e as brasileiras, que são número 1 do ranking olímpico da Federação Internacional de Vôlei (FIVB, na sigla em inglês).

"Ganhar a medalha de ouro em casa seria fantástico, pois já tenho uma medalha olímpica e sei o que isso representa. De 26 finais que chegamos, ganhamos 20, mas infelizmente não conseguimos o que queríamos. De qualquer forma, a gente não tem tempo de ficar triste, pois semana que vem já temos mais uma competição", continuou Larissa.

Ela diz que agora só está pensando em descansar um pouco. Nos planos está uma maternidade no próximo ciclo olímpico. "O sonho de ser mãe só foi adiado, mas ainda tenho vontade", completou, fugindo das perguntas sobre se pretende disputar os próximos Jogos Olímpicos, em Tóquio. "2020 está muito longe", afirmou.

Já Talita é mais direta sobre a sua possível participação nos Jogos de Tóquio. "Acho que a gente não chega até lá, pois eu também quero ser mãe. Vamos continuar jogando e vamos fazer nosso plano juntas. Ainda está muito longe e não sei se aguentaremos toda essa jornada até lá. A gente abdica de muita coisa. Acho que Tóquio não dá", disse.

Para ela, a partida contra Ross e Walsh foi boa e ela entende que a sua dupla jogou melhor que na semifinal. "Mas no segundo set estávamos na frente e erramos. Mérito delas. Fico triste de sair sem a medalha, mas isso não apaga a história dentro da Olimpíada e para chegar até aqui. É um sentimento ruim, pois era um momento especial com Olimpíada em casa", completou Talita.