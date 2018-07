Larissa e Talita levam virada de americanas e perdem o bronze no vôlei de praia

O Brasil perdeu o bronze no vôlei de praia feminino após uma derrota de Larissa e Talita para as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh, uma lenda do esporte. A conquista veio em uma disputa acirrada, definida no tie-break (17/21, 21/17 e 15/9). Em uma noite inspirada, Larissa marcou cinco aces e fez defesas inacreditáveis, mas no fim prevaleceu a estrela da tricampeã olímpica Walsh. Na véspera, depois de perder a vaga na final para Ágatha e Bárbara ela avisou: “Quero consertar a partida de hoje e levar o bronze amanhã”.

O primeiro set começou favorável ao Brasil, que abriu dois pontos com um bloqueio de Talita seguido de um ace de Larissa. As norte-americanas empataram o jogo em 4 a 4 com um bom ataque de Walsh. A partida ficou mais parelha, com as duas equipes se alternando na liderança ponto a ponto.

O jogo virou novamente a favor de Larissa e Talita quando as americanas cometeram uma sequência de erros e com um ace de Larissa. O set point do Brasil veio com uma bola colocada de segunda por Larissa, após um mergulho de Talita para recuperar a bola. A jogadora fechou o set em com um ataque no fundo da quadra americana.

O início do segundo set da partida pelo bronze foi equilibrado, com as americanas mantendo a estratégia de sacar em Talita. Para driblar a tática adversária Larissa usa bolas colocadas e evitando encarar o bloqueio de Walsh, de 1,88m. O time brasileiro chegou a fazer 11 a 8 em um ace de Talita.

As americanas pediram tempo quando a partida foi a 12/9 e voltaram com tudo para cima do Brasil, passando a frente no placar (17/14) com um bloqueio de Walsh em cima de Talita. A jogadora brasileira parecia não se encontrar na quadra, cometendo erros na recepção, mas Larissa entrou no jogo e conseguiu segurar o fim do set com mais seu quinto ace na partida. Mesmo assim Walsh e Ross conseguiram levar o jogo para o tie-break.

A veterana americana cresceu no jogo no último set, fechando a rede, enquanto a parceira Ross fez boas defesas e atacou com competência. A jogadora marcou seis pontos de bloqueio e o time americano levou o bronze para casa aos 15/9 no tie-break.