Larissa e Talita são eliminadas por alemãs na semi do vôlei de praia

Favoritas ao ouro, as brasileiras Larissa e Talita perderam a vaga na final olímpica do vôlei de praia para as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, com parciais de 21/18 e 21/12. O jogo teve um primeiro set equilibrado, mas a Alemanha abriu vantagem na segunda etapa e o Brasil não conseguiu reverter o resultado.

A dupla segue para a disputa do bronze, que poderá ser contra as também brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas, ou as americanas Walsh e Ross. Em Londres-2012, Larissa levou o terceiro lugar ao lado de Juliana.

No primeiro set, as alemãs abriram 3/1 de vantagem, mas o Brasil encostou com um ace de Talita (3/3). O jogo seguiu equilibrado, com os dois times se alternando na frente. Um ataque certeiro de Talita seguido por um ace de Larissa dá ao Brasil dois pontos de vantagem (10/8), mas Ludwig e Walkenhorst logo empataram novamente. As brasileiras aumentaram novamente a distância em 14/11, em um erro de ataque de Ludwig.

A dupla alemã pediu tempo e voltou para o jogo mais concentrada, ultrapassando o Brasil. A partir do 16º ponto a partida ficou mais favorável à Ludwig e Walkenhorst. A dupla brasileira conseguiu reverter um set point com um pedido de desafio que confirmou uma bola fora de Ludwig, mas Larissa entregou o último ponto em um erro de saque.

A segunda etapa da partida começou mal para Larissa e Talita, com a dupla da Alemanha marcando 7/2 nos primeiros cinco minutos, em um bloqueio de Walkenhorst. Destaque na partida, Laura Ludwig marcou dois pontos seguidos, com um ataque fatal e um ace, aumentando a vantagem para 13/7. A reação de Larissa e Talita não veio, enquanto Ludwig acertava todas e Walkenhorst crescia no jogo. As alemãs ainda contaram com a sorte, com match point marcado em um saque que bateu na rede e caiu na quadra brasileira. O ponto final veio com uma bola no fundo da quadra brasileira.

As alemãs tiveram uma ótima campanha e perderam apenas um set na competição, com as mesmas seis vitórias. Laura e Kira conseguiram a classificação pelo ranking olímpico, onde ficaram em quarto lugar. As duas são as atuais líderes do Circuito Mundial de 2016 e, como não podem mais ser alcançadas, serão declaradas campeãs pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) na última etapa do ano, em Long Beach, nos Estados Unidos.