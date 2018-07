Leandrinho e Escadinha entre os melhores de 2015 do COB

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta terça-feira os atletas indicados pelas respectivas confederações e que foram escolhidos como melhores de suas respectivas modalidades no País em 2015. Entre os premiados está o líbero Serginho Escadinha, de 40 anos, que nesta temporada voltou à seleção masculina.

No futebol, o COB aparentemente optou por escolher um atleta que atua no futebol brasileiro e premiou Lucas Lima, do Santos - no ano passado, Neymar foi o escolhido. Já no basquete o prêmio vai para Leandrinho Barbosa, que se sagrou campeão da NBA com o Golden State Warriors.

Como acontece em ano de Jogos Pan-Americanos, o COB vai premiar em 2015 também os atletas das modalidades pan-americanas (que não fazem parte do programa olímpico, mas estão no Pan). No boliche, por exemplo, ganhou Marcelo Suartz.

No adestramento, pelo segundo ano seguido o vencedor é João Victor Oliva, filho da Rainha Hortência, do basquete. No judô a escolhida pela primeira foi Erika Miranda, bronze no Mundial na categoria até 52kg. Os atletas serão premiados em 15 de dezembro, no Rio, em cerimônia no Teatro Bradesco.

CONFIRA OS VENCEDORES POR MODALIDADE:

Atletismo - Fabiana Murer

Badminton - Lohaynny Vicente

Basquete - Leandrinho Barbosa

Boliche - Marcelo Suartz

Boxe - Robson Conceição

Canoagem Slalom - Ana Satila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX - Renato Rezende

Ciclismo Estrada - Flavia Paparella

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Kacio Freitas

Desportos na Neve - Michel Macedo

Desportos no Gelo - Edson Bindilatti

Esgrima - Renzo Agresta

Esqui Aquático - Marcelo Giardi

Futebol - Lucas Lima

Ginástica Artística - Arthur Zanetti

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Natália Gáudio

Golfe - Lucas Lee

Handebol - Ana Paula Rodrigues

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Ruy Leme

Hipismo Saltos - Pedro Veniss

Hóquei sobre Grama - André Luiz Couto

Judô - Érika Miranda

Karatê - Valéria Kumizaki

Levantamento de Peso - Fernando Reis

Lutas - Aline Silva

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Natação - Thiago Pereira

Nado Sincronizado - Luisa Nunes Borges e Maria Eduarda Miccuci

Patinação Artística - Marcel Stürmer

Pentatlo Moderno - Yane Marques

Polo Aquático - Felipe Perrone

Remo - Fabiana Beltrame

Rugby - Paula Ishibashi

Saltos Ornamentais - Giovanna Pedroso e Ingrid de Oliveira

Softbol - Martha Murazawa

Squash - Giovanna Veiga de Almeida

Taekwondo - Iris Tang Sing

Tênis - Marcelo Melo

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D''Almeida

Tiro Esportivo - Cassio Rippel

Triatlo - Manoel Messias

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Alison e Bruno Schmidt

Voleibol - Serginho Escadinha