Leonardo de Deus faz o 1º índice olímpico individual da natação

Leonardo de Deus se tornou na manhã desta quarta-feira o primeiro nadador brasileiro a conseguir o índice olímpico para os Jogos do Rio. Para isso, ele venceu a prova dos 200 metros costas no Brasileiro Sênior, realizado em Palhoça (SC), com a marca de 1min57s43. O índice da prova é de 1min58s22.

Palhoça recebe a primeira seletiva olímpica da natação. Durante a manhã, são realizadas as provas do Brasileiro Sênior. Já à tarde, as disputas são do Torneio Open, disputado pelos oito primeiros de cada prova da manhã. Como já atingiu o índice dos 200m costas, Léo de Deus optou por não competir nesta tarde, também com a intenção de se poupar para a sequência da seletiva.

"Eu e meu técnico, o Carlão (Carlos Matheus), traçamos a estratégia de forçar de manhã para conseguir logo este índice nos 200m costas, até porque minha principal prova é somente no sábado, os 200m borboleta, e não quero me desgastar tanto. Assim, vou ficar de fora do Open hoje (quarta) à tarde. Achei o tempo muito bom, ainda mais para manhã, mesmo querendo nadar pra 1m56 ou no mínimo para o recorde brasileiro do Thiago Pereira (1min57s19), que ficou pertinho. Mas estou feliz, para um ano desgastante, com tantas competições, chegar na última da temporada e fazer o melhor tempo do ano, é satisfatório", disse.

A natação brasileira já havia conquistado vaga olímpica em quatro dos seis revezamentos olímpicos durante o Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, realizado em agosto. As classificações foram garantidas no 4x100 metros livre masculino e feminino, no 4x200 metros livre feminino e no 4x100 metros medley masculino.

O índice de Léo de Deus foi o único obtido na manhã desta quarta-feira. No 200 metros costas feminino, Natalia de Luccas foi a mais rápida (2min17s04), mas não levou o ouro por ter apenas 19 anos, ainda sendo júnior. Assim, o ouro ficou com Marina de Oliveira (2min19s02). Já Daiene Dias (50s78) e Nicholas dos Santos (23s16) foram os vencedores dos 50m borboleta, que não é prova olímpica. As disputas em Palhoça prosseguem nesta tarde, às 17h30.