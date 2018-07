Prass terá de passar por cirurgia e não disputará a Olimpíada

A contusão do goleiro Fernando Prass é mais grave do que a CBF vinha relatando. O goleiro terá de passar por cirurgia no cotovelo direito e, por isso, não disputará a Olimpíada do Rio. Durante o jogo desta tarde de sábado contra o Japão, no Serra Dourada, em Goiânia, existia a possibilidade de Prass entrar alguns minutos, mas isso não aconteceu. Ele teria sentido a lesão no aquecimento. A CBF ainda não se posicionou oficialmente. Há um protocolo a ser seguido pela entidade.

O técnico Rogério Micale mostrou-se constrangido ao ser questionado sobre o assunto. "Sobre o Fernando Prass, ele vai passar por uma nova avaliação (médica) e depois a gente poderá comentar com mais precisão sobre sua condição. Por enquanto, eu gostaria de falar somente do jogo contra o Japão que fizemos." Prass terá de operar o cotovelo novamente. A cirurgia está marcada para terça-feira, em São Paulo. Não está descartada a possibilidade de ele ficar fora também das partidas do Palmeiras no segundo semestre.

Durante toda a semana na Granja Comary, a CBF bancou que o goleiro estava tendo boa recuperação após se machucar. Na sexta-feira, Micale disse que iria esperar até perto do início do jogo deste sábado para definir se poderia utilizar o atleta diante da seleção japonesa pelo menos em parte da partida. Havia esperança. O jogador acabou sendo descartado do amistoso que terminou com vitória do Brasil por 2 a 0.

"Quem viu o treino de sexta, viu o Fernando Prass treinando normalmente, apesar de ele não se atirar no chão, evitando usar o braço direito. Mas o que vai acontecer é que temos de passar por nova avaliação médica para decidir se ele vai ser cortado ou não. Eu não estou mentindo, não posso falar nada sem o laudo médico. Se ele vai passar por uma avaliação, logicamente uma coisa mais séria aconteceu, mas temos de ter certeza do que aconteceu", ressaltou Micale logo após o amistoso contra o Japão. Pessoas próximas ao goleiro já admitiam a cirurgia e seu corte da seleção.

2014

É a segunda grave lesão de Fernando Prass no cotovelo direito. A primeira ocorreu em maio de 2014, em um jogo pelo Palmeiras contra o Flamengo, quando o goleiro sentiu muitas dores após um chute do atacante Alecsandro, e precisou deixar a partida. Após exames, foi constatada a lesão no cotovelo e ele passou por cirurgia em que a previsão inicial era de 90 dias afastado. Mas a recuperação demorou um pouco mais do esperado e Prass retornou aos gramados apenas no início de setembro.

TROCA

A comissão técnica do Brasil poderá fazer a troca de Prass imediatamente. O prazo da CBF vai até o dia 3 de agosto. Deve, no entanto, trocar Prass por outro goleiro que esteja na lista dos 35 nomes anunciados pelo treinador. As opções são: Jordi, do Vasco, Jean, do Bahia, e Alisson, do Roma. Se a contusão tivesse acontecido depois do início do torneio, somente Jean seria a opção porque ele está na relação dos quatro suplentes.