Letônia e Estados Unidos são os primeiros campeões olímpicos da história do basquete 3x3

Os primeiros campeões olímpicos da história do basquete 3x3 foram conhecidos nesta quarta-feira. Letônia, no masculino, e Estados Unidos, no feminino, subiram no lugar mais alto do pódio no Centro de Esportes Urbanos de Aomi. A modalidade fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A primeira medalha de ouro foi para a equipe americana. Na final, os Estados Unidos derrotaram o Comitê Olímpico Russo por 18 a 15. O destaque foi Stefanie Dolson, que liderou o time desde o começo e terminou com sete pontos. As americanas abriram logo 6 a 1 e ficaram na frente no placar até o fim.

Na sequência, no masculino, uma final emocionante entre Letônia e novamente o Comitê Olímpico Russo. Os russos começam muito bem e abriram 9 a 4. Mas os letões não desistiram e, mesmo perdendo um dos seus jogadores por lesão - são três em quadra e mais um reserva -, viraram o jogo para vencer por 21 a 18.

O arremesso que garantiu o primeiro ouro da Letônia no Jogos de Tóquio foi de Karlis Lasmanis, que converteu tentativa do perímetro. A bola desta posição (da linha de 3 pontos no basquete 5x5) vale dois e fechou o placar na pontuação exibida com 2min46 para fim do tempo regulamentar.

As medalhas de bronze ficaram com a China, no feminino, que venceu a França por 16 a 14, e Sérvia, no masculino, que passou pela Béligca por 21 a 10.