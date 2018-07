'Levaremos anos para saber quem venceu no Rio', alerta investigador da Wada

ZURIQUE - O investigador chefe do doping no esporte, Richard McLaren, alerta que o mundo precisará de "anos" para descobrir de fato quem foram os vencedores das competições no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos.

Depois de colher mais de 4 mil amostras de sangue e urina no Brasil, a Agência Mundial Anti-Doping (Wada) guardará o material por dez anos, esperando que a tecnologia avance para conseguir detectar eventuais produtos ilegais consumidos por atletas.

"Vimos em Londres em 2012 que, quatro anos depois, os resultados foram diferentes", disse. "Estou convencido de que teremos de esperar anos para saber os reais resultados no Rio", afirmou McLaren, que foi chamado pela WADA para apurar atuações criminosas na Rússia.

No total, 1,2 mil amostras de 2008 e 2012 foram reavaliadas até agora. Noventa e sete deles foram pegos com produtos ilegais. Dos 30 casos suspeitos em Pequim, 23 eram medalhistas em quatro modalidades diferentes. Oito países estariam envolvidos. Sobre 2012, 15 atletas foram pegos nos novos testes, competindo em dois esportes. Nove países foram implicados.

Para o investigador canadense, o mesmo vai ocorrer com o Rio de Janeiro, onde os casos oficiais de doping neste ano foram baixos.

McLaren foi quem revelou o esquema criminoso de doping do governo russo e que levou a mais de cem atletas a deixar de participar no evento no Rio. Segundo ele, um novo informe, mais detalhado, será apresentado em "poucos meses".