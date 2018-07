Líbero Serginho é o maior medalhista olímpico da história do Brasil 

A seleção masculina de vôlei garantiu vaga na final da Rio-2016 após vencer a Rússia por 3 sets a 0. O líbero Serginho tem mais um motivo para comemorar, o jogador conquistará a quarta medalha da carreira e com a marca é o maior medalhista olímpico da história do Brasil em esportes coletivos.

Serginho tem um currículo de ouro. Em atenas (2004) subiu no topo do pódio, em Pequim (2008) e Londres (2012) conquistou a prata. Ele é o único jogador da seleção atual que está na quarta medalha. O líbero minimizou a situação ao saber do recorde. "Não muda nada. Na segunda eu vou tomar tubaína. Será tudo igual", brincou.

Nos esportes individuais, o vôlei lidera o número de medalhistas. Dante, Rodrigão e Giba (vôlei masculino), Fofão (vôlei feminino) e Ricardo e Emanuel (vôlei de praia), contabilizam três medalhas cada um. Na natação, Gustavo Borges apresenta quatro conquistas. O maior número vai para a vela, com Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas.

