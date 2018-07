Linha 4 do metrô do Rio vai abrir exclusivamente para a Olimpíada A linha 4 do metrô do Rio, que vai ligar Ipanema, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste, só será aberta para a Olimpíada, em 5 de agosto, e durante o evento será usada apenas por quem estiver envolvido com o evento - atletas, colaboradores e público com ingressos. Ainda não há uma data definida para a abertura da linha ao público em geral, segundo informou nesta quinta-feira a Secretaria Estadual de Transportes.