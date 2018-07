Lochte é 3º nos 400m medley em seletiva e fica sem vaga para a prova na Olimpíada

O primeiro dia da seletiva olímpica dos Estados Unidos na natação produziu um resultado surpreendente logo na primeira final. Ryan Lochte ficou em terceiro lugar na disputa dos 400 metros medley, ficando fora de um evento que venceu nos Jogos de Londres, em 2012.

Lochte abriu uma grande vantagem nos 200 primeiros metros, mas não manteve o ritmo nos nados peito e livre. Após a prova, revelou que sofreu uma distensão muscular na virilha durante as eliminatórias e tentou forçar o ritmo nos ritmos borboleta e costas para obter a classificação, mas não conseguiu.

Chase Kalisz venceu com o tempo 4min09s541, enquanto Jay Litherland garantiu o segundo lugar e a passagem para o Rio com 4min11s021. Já Lochte foi o terceiro colocado, com 4min12s021.

"Eu tive que sair mais rápido do que o habitual, porque eu não podia usar minhas pernas no peito", disse Lochte, de 31 anos, que tenta participar da sua quarta edição da Olimpíada. "Eu fiz tudo o que pude na prova, simplesmente não foi suficiente. Só tenho que esquecer isso e seguir em frente".

Lochte, porém, descartou a possibilidade de abandonar a seletiva. "Eu vou continuar trabalhando nisso dia após dia, e espero que melhore", disse o astro. "Eu pensei sobre isso nesta manhã, sobre o risco, mas é a Olimpíada. Se eu tivesse uma perna quebrada, eu ainda iria lá nadar".

Sean Grieshop bateu o recorde mundial júnior de Brandonn Almeida em 0s07 nas eliminatórias ao marcar 4min14s00, mas foi apenas o quinto melhor da final.

OUTROS RESULTADOS

Duas outras finais foram realizadas neste domingo no CenturyLink Center, em Omaha, que recebe pela terceira vez consecutiva a seletiva da natação dos Estados Unidos. Maya DiRado se classificou ao vencer a prova feminina dos 400m medley feminino, superando Elizabeth Beisel, medalhista de prata em Londres-2012. DiRado marcou 4min33s73, ficando à frente de Beisel, que se garantiu para a terceira Olimpíada com o tempo de 4min36s81.

Nos 400m livre, Connor Jaeger e Conor Dwyer se garantiram na Olimpíada. Jaeger venceu a final com o tempo de 3min43s79, enquanto Dwyer foi o segundo colocado com 3min44s60. Nesta segunda-feira serão realizadas mais três finais: 400m livre feminino, 100m borboleta feminino e 100m peito masculino.