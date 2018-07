Lochte fica fora dos 200m livre, mas tem vaga no revezamento dos EUA no Rio-2016 As coisas não estão nada boas para o norte-americano Ryan Lochte, dono de 11 medalhas olímpicas, nas seletivas da natação dos Estados Unidos para os Jogos do Rio-2016, em agosto. Nesta terça-feira, dois dias depois de ficar sem uma vaga nos 400 metros medley, em que é o atual detentor da medalha de ouro, o nadador teve destino parecido na prova dos 200 metros livre ao terminar a final em Omaha, no estado do Nebraska, apenas na quarta colocação.