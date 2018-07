Lorrane cai de cara e fica em último na American Cup

A brasileira Lorrane Oliveira caiu de cara no chão na disputa das barras assimétricas e terminou em último lugar na American Cup, etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística que tem disputas apenas no individual geral e é disputada em Newark, nos Estados unidos.

A brasileira de 17 anos errou um giro, não conseguiu segurar a barra mais alta e caiu de bruços. Ela ainda voltou e completou a rotina, anotando a pontuação de 11.566, a pior dentre as participantes no aparelho e fechando a sua participação com 50.298 pontos. A campeã foi a norte-americana Gabrielle Douglas (60.165), seguida pela compatriota Maggie Nichols (59.699) e pela canadense Elsabeth Black (57.132).

Lorrane não teve realmente um bom dia. Ela também errou na disputa no solo, no qual caiu duas vezes contabilizando a nota 11.466, e na abertura da trave, aparelho no qual fechou com 12.400. O melhor desempenho foi no salto, em que fez 14.666.

No masculino, o Brasil também não teve um bom desempenho. Lucas Bitencourt foi o último colocado, com a pontuação geral de 76.998. O japonês Ryohei Kato ficou com o ouro com 88.931, seguido pelo norte-americano Donnell Whittenburg (88.565) e pelo chinês Wei Sun (87.665) completando o pódio.

Na primeira edição da American Cup, há 40 anos, Nadia Comaneci, considerada a maior ginasta de todos os tempos, começou encantar o mundo ao conquistar duas notas 10 em suas apresentações na trave. Com o gabarito de ter revelado Comaneci, quando ainda era disputado no Madison Square Garden, nos EUA, o torneio segue como um dos mais importantes do calendário internacional, reunindo boa parte da elite da ginástica artística.