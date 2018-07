Los Angeles, Paris e Budapeste superam fase e seguem candidatas aos Jogos de 2024

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou nota oficial nesta quinta-feira para informar que Los Angeles, nos Estados Unidos, Paris, na França, e Budapeste, na Hungria, cumpriram todos os requisitos exigidos e avançaram ao terceiro estágio em seus processos de candidatura para receber a Olimpíada de 2024.

A entidade ressaltou que a sua Comissão de Avaliação não encontrou "nenhuma questão significativa que pudesse atrapalhar as candidaturas" e que, com isso, todas superaram a segunda fase deste processo. Já para o próximo estágio da luta para sediar os Jogos de 2024, as três cidades terão de entregar até o dia 3 de fevereiro de 2017 os documentos referentes à "entrega dos Jogos, experiência e legado" que a competição trará após abrigar o grande evento do esporte olímpico.

O COI irá avaliar Los Angeles, Paris e Budapeste entre maio e abril neste terceiro estágio do processo das candidatura, no qual a sua Comissão de Avaliação irá visitar cada cidade, para em seguida produzir um relatório final que será enviado a todos os membros da máxima entidade olímpica.

O vencedor desta disputa para abrigar os Jogos Olímpicos de 2024 será conhecido em setembro de 2017, em Lima, no Peru. Anteriormente, em 2013, Tóquio ganhou a briga para sediar a Olimpíada de 2020 ao superar Istambul e Madri como outras finalistas.

Em agosto passado, o Rio de Janeiro foi palco da última edição dos Jogos. A capital espanhola também avançou ao estágio derradeiro da disputa para ter a Olimpíada, mas acabou sendo superada ao lado de Tóquio e Chicago como outras candidatas que também alcançaram a última fase deste processo realizado pelo COI.