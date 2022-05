Luigi Cini e Raicca Ventura vão à final do Brasileiro de Skate em primeiro lugar

Os skatistas profissionais Luigi Cini, do Paraná, e Raicca Ventura, de São Paulo, conquistaram as notas mais altas nas semifinais deste sábado durante a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Skate, o STU National. O evento teve início nesta sexta-feira e se estende até domingo, na pista da Orla do Guaíba, considerada a maior da América Latina.

Nas semifinais disputadas neste sábado chuvoso, cada skatista teve direito a três voltas de 40 segundos cada, valendo sempre a melhor. O skatista curitibano Luigi Cini, de 19 anos, arrasou na pista e surpreendeu a plateia, tirando a nota 85,00. Esta foi a maior pontuação entre os 15 competidores. Ao término das baterias e após confirmação de que iria para a final, o atleta revelou que quase desistiu da competição devido a uma lesão.

"Cheguei aqui no domingo e, logo no primeiro treino, machuquei o meu joelho. Tive que passar a semana toda fazendo fisioterapia, sem poder ir para a pista. Todos treinando, e eu, no gelo. Só voltei a treinar ontem (27). Cheguei a pensar no pior, desistir, em voltar para casa", admitiu o jovem skatista que integra a Seleção Brasileira na modalidade.

Já no feminino, o destaque foi para a paulista Raicca Ventura, de apenas 15 anos. A adolescente foi campeã da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate - STU, que ocorreu em janeiro deste ano, no município de Criciúma, em Santa Catarina. Raicca fez a maior nota, neste sábado, entre as 18 skatistas e avançou para a final deste domingo (29) com pontuação de 59,33. Nesta etapa, cada atleta teve direito a três voltas de 45 segundos, valendo a melhor delas.

Competindo à vontade em casa, a skatista gaúcha Sofia Godoy, de 13 anos, também conquistou uma vaga para a final, pontuando, logo na primeira volta, 54,07.

"Por eu ser daqui, treinei muito nessa pista e consegui uma volta boa. Nesse último mês, vim para a Orla treinar de três a quatro vezes por semana. Admito que não esperava uma colocação tão boa", disse Sofia, que é natural de Campo Bom, na região do Vale dos Sinos.

Apesar da chuva que cai em Porto Alegre, desde a manhã desta sexta, o evento que integra a programação dos 250 anos da capital gaúcha está mantido, disse a organização do campeonato.

RESULTADO PARK MASCULINO

(os 8 classificados para a final)

1º - Luigi Cini - 85,00

2º - Pedro Carvalho - 81,00

3º - Gui Khury - 80,00

4º - Kalani Konig - 78,67

5º - Pedro Quintas - 77,93

6º - Victor Ikeda - 71,67

7º - André Mariano - 70,07

8º - Luiz Francisco - 67,00

RESULTADO PARK FEMININO

(as 8 classificadas para a final)

1ª - Raicca Ventura - 59,33

2ª - Yndiara Asp - 56,00

3ª - Sofia Godoy - 54,07

4ª - Dora Varella - 52,00

5ª - Marina Brauner - 51,33

6ª - Érica Leguizamon - 47,17

7ª - Victoria Bassi - 46,80

8ª - Camila Borges - 46,67