Luizinho Francisco é o primeiro skatista brasileiro a garantir vaga na Olimpíada

Um dos principais nomes da seleção brasileira de skate, Luiz Francisco Nunes é o primeiro skatista do Brasil classificado para a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A vaga foi assegurada a partir do anúncio da World Skate de que o Dew Tour, que será disputado entre 16 e 23 de maio, nos Estados Unidos, terá mantida a pontuação de Pro Tour. Por conta do cancelamento do Mundial de Park de 2021, o evento da próxima semana será o último classificatório para o Park.

"A notícia que chegou hoje me deixou muito feliz. Foram três anos na correria, competindo, viajando. Realmente não foi fácil chegar até aqui. Desde o início era uma coisa que eu queria. Querendo ou não, Olimpíada é o maior evento que temos de esporte no mundo. Então, fazer parte da primeira Seleção Brasileira de Skate, da primeira Olimpíada com skate, é um marco histórico. E conseguir ter assinado o meu nome nele é muito gratificante", festejou Luizinho.

"Estou muito feliz. Não tenho palavras para descrever. Está difícil até raciocinar ainda. Mas é isso. Até lá agora é uma longa estrada e vamos buscar isso aí pra gente", completou o jovem skatista, de 20 anos.

Natural de Lorena, no interior de São Paulo, Luizinho ocupa a segunda colocação do ranking mundial. Ao longo das classificatórias olímpicas, foi vice-campeão do Aberto Internacional de Nanjing, evento de nível 5 estrelas na China, em julho de 2019, e, em setembro daquele mesmo ano, o brasileiro ficou com a prata no Mundial realizado em São Paulo.

Ele está com a delegação brasileira na Califórnia, Estados Unidos, onde se prepara para a disputa do Dew Tour. Depois disso, parte do grupo segue para o Mundial de Street, em Roma, na Itália, que acontece entre 31 de maio e 6 de junho.

O skate brasileiro poderá contar com até 12 representantes nos Jogos de Tóquio, três por modalidade (Park e Street) e gênero.

A estreia do skate na Olimpíada será no dia 25 de julho, com o Street masculino, às 9h (horário do Japão). No dia seguinte, no mesmo horário, será a vez do Street feminino. O Park fecha a participação do skate nos Jogos Olímpicos nos dias 4 e 5 de agosto, também com início às 9h, no horário local. Todas as disputas acontecerão no Ariake Urban Sports Park.