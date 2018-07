Cerca de 250 alunos do 5º ano do Colégio Dante Alighieri tiveram uma manhã de terça-feira diferente e bastante animada. Durante uma hora, as crianças de 10 e 11 anos participaram de uma clínica com Aline Silva, a principal atleta de luta olímpica do Brasil. O evento fez parte do "Esporte em Ação", projeto que reúne atletas e ex-atletas com estudantes de escolas públicos e particulares. O objetivo é deixar um legado sobre os Jogos Olímpicos.

"Acho esta iniciativa ótima. Só assim podemos mudar alguns conceitos na educação física. Não precisamos só ter esportes com bola. Dança e lutas também são atrativas para as crianças. Além disso, passam respeito e disciplina", disse Aline Silva, primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em campeonatos mundiais. Em 2014, ela conquistou a medalha de prata na categoria 75 quilos e está em quarto lugar no ranking.

Carlos Henrique Alvarez Nicolas, de 63 anos, é o coordenador da Educcação Física. "As crianças se interessam por todos os tipos de esporte. Por isso, buscamos apresentar todas as modalidades para que elas possam escolher a de sua preferência", disse o professor, que está na colégio há 34 anos. Depois de uma rápida apresentação pessoal, Aline apresentou um vídeo para os alunos sobre sua participação no Campeonato Mundial em Tashkent, no Usbequistão.

Mas o momento mais emocionante foi quando o professor Luis Carlos Farina, de 54 anos, informou aos alunos que eles poderiam fazer alguns exercícios de luta. A garotada não se conteve e aos gritos, palmas e pulos se posicionaram à espera da oportunidade de aprender técnicas de luta com Aline Silva. Ao final do evento, as crianças receberam uma medalha das mãos de Aline Silva. E vários deles beijaram o símbolo, como se tivessem em um pódio olímpico. Talvez daqui a alguns anos.