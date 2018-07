Machucado, Tiago Splitter vai comentar a Olimpíada pela tevê

Tiago Splitter estará nos Jogos Olímpicos do Rio, mas não para defender a seleção brasileira masculina de basquete. O pivô, que se recupera de uma cirurgia, irá comentar a competição pela Rede Globo. A emissora carioca ainda não anunciou a contratação, mas o jogador do Atlanta Hawks revelou o fato em entrevista ao site da NBA.

"Eu tenho uma boa relação com a Rede Globo. Quando eles souberam que eu ficaria de fora da Olimpíada, eles me convidaram para transmitir os jogos no Brasil, uma vez que eu conheço a seleção muito bem e também sei bastante sobre o time dos EUA. Eu disse 'sim' e então as coisas começaram a acontecer", contou.

Splitter foi submetido a uma cirurgia no quadril em fevereiro e, assim que soube que precisaria ser operado, anunciou que estaria fora da Olimpíada do Rio. O técnico Ruben Magnano chegou a dizer que mantinha as esperanças de contar com o pivô, mas depois voltou atrás.

"A Olimpíada é algo que eu vou perder porque eu realmente queria voltar bem para a próxima temporada. E a Olimpíada, se eu jogasse, seria apressado e eu não estaria 100%. Eu não quero fazer assim. Isso dá chance a outros atletas", ponderou Splitter.