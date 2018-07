Macron recebe comissão avaliadora da candidatura olímpica Paris 2024

PARIS - O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta terça-feira, 16, os membros da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI), que examinam a candidatura de Paris para organizar os Jogos Olímpicos de 2024.

A Comissão, que está na capital francesa desde sábado, chegou ao palácio do governo durante a manhã. Macron já havia conversado com o presidente do COI, Thomas Bach, para dar-lhe total respaldo à candidatura da cidade para receber os Jogos em 2024.

Os dirigentes responsáveis pela candidatura mostraram aos inspetores do COI o planejamento da vila em uma área de 50 hectares perto do rio Sena. Eles disseram que 84% dos atletas seriam capazes de chegar aos locais de competição em menos de 25 minutos. O estádio Olímpico e o Centro Aquático estarão em um raio de dois quilômetros da vila, de acordo com a proposta.

Além disso, o comitê de candidatura garantiu que a nova infraestrutura de transporte público deixará a Vila Olímpica mais acessível, com a criação de uma nova estação de trem e uma ligação rodoviária - pela qual o trajeto entre o centro de Paris e a Vila Olímpica deverá ser percorrido em cerca de 20 minutos.

No domingo, horas depois de assumir o poder, disse que estaria "plenamente nesta busca para acolher os Jogos Olímpicos e Paralímpicos".

Os membros da Comissão de Avaliação finalizam na terça a estadia em Paris, depois de conhecer instalções que receberiam as competições caso Paris seja escolhida frente a Los Angeles no próximo dia 13 de setembro, em Lima, no Peru. / EFE