Líder em energia temporária do mundo desiste de Rio-2016

Um dos maiores problemas a serem solucionados pelo Comitê Rio-2016, o fornecimento de energia temporária para os Jogos Olímpicos do próximo ano, ganhou um novo revés nesta segunda-feira. A Aggreko, empresa que é líder mundial em soluções temporárias de energia e que já atuou em nove edições da Olimpíada, retirou-se do processo de licitação para os Jogos do Rio.

À reportagem do Estado de S. Paulo, o Comitê Rio-2016 confirmou que a empresa desistiu de concorrer para ser a fornecedora dos Jogos do próximo ano, mas frisou que há outras três empresas que disputam a concorrência pública e que a vencedora deverá ser anunciada até o final desta semana.

A Aggreko, de origem escocesa, atuou no Brasil durante a Copa do Mundo do ano passado e não informou os motivos da desistência.