Maior ginasta da história, Kohei Uchimura é diagnosticado com coronavírus

Dono de sete medalhas olímpicas, hexacampeão mundial e apontado como o melhor ginasta de todos os tempos, Kohei Uchimura foi diagnosticado com coronavírus. Com isso, a participação do atleta japonês virou dúvida no evento-teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio a ser realizado em 8 de novembro.

Este evento será o primeiro na capital japonesa após o adiamento da Olimpíada para o ano que vem por causa da pandemia do coronavírus. Uchimura, de 31 anos, que superou algumas lesões nos últimos anos, seria a grande atração do evento, que será visto presencialmente por duas mil pessoas.

Segundo o presidente da Federação Internacional de Ginástica, Morinari Watanabe, Uchimura está assintomático e segue em isolamento em seu quarto no hotel, onde a delegação está hospedada. Ele ainda fará novos testes entre os dias 4 e 5 de novembro para saber se terá condições de participar do evento.

Kohei Uchimura já foi campeão olímpico em Londres-2012 e na Rio-2016. Além disso, o japonês soma seis títulos mundiais no Individual Geral. No total, ele reúne 21 medalhas em Mundiais de Ginástica Artística.