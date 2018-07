Mais duas medalhistas olímpicas da Rússia em Pequim têm doping confirmado

De acordo com a agência estatal de notícias TASS, deram positivo as contraprovas das halterofilistas Marina Shainova (até 58kg) e Nadezhda Evstyukhina (até 75kg), respectivamente medalhistas de prata e bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Ambas testaram positivo para o esteroide anabolizante turinabol.

De acordo com Vladimir Shainov, técnico de Shainova, a atleta ainda não foi informada de sua punição. Com o resultado analítico adverso comprovado, a tendência é que ela e Evstyukhina percam as medalhas conquistadas. Tailândia e Bielo-Rússia herderiam as conquistas.

Na segunda, a Agência Antidoping da Rússia (Rusada) anunciou a suspensão por doping de seis atletas do levantamento de peso, todos referentes a exames colhidos em 2015. Como há pelo menos mais quatro halterofilistas russos suspensos por doping detectado no ano passado, a Rússia entrar em um critério da Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF) que determina a suspensão da federação por quatro anos como consequência de nove ou mais casos de doping num mesmo ano. A Bulgária já recebeu essa punição e está fora do Rio-2016.

A Rússia já confirmou que, dos 23 casos de doping detectados a partir de reanálise de amostras colhidas nos Jogos de Pequim, 14 são de atletas russos. O canal estatal de televisão já noticiou que são 11 nomes do atletismo. Agora, sabe-se que dois são do levantamento de peso.

PARTICIPE