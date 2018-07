Mais lento que brasileiro de 18 anos, Phelps fica fora de final nos EUA

Giovany, que disputou o Mundial Júnior de Cingapura, fez 1min50s81 nas eliminatórias desta manhã, enquanto Phelps decepcionou com 1min50s84. De qualquer forma, a competição em Minneapolis abre a temporada 2015/2016 da natação norte-americana e, por isso, os tempos vistos nesta quinta ainda estão muito acima do que os atletas podem fazer. As finais, à noite, não devem ser muito mais rápidas.

João de Lucca, por exemplo, ganhou o Pan com 1min46s42 e foi mais do que três segundos mais lento nesta quinta, com 1min49s68. Mesmo assim, avançou à final com o segundo melhor tempo. Ficou atrás de Conor Dwyer, mas deixou para trás o astro Ryan Lochte. Os dois representaram os EUA nesta prova no Mundial de Kazan.

Na prova feminina, a final promete, com Katie Ledecky (nove medalhas de ouro em dois Mundiais), Missy Franklin (quatro medalhas de ouro na última Olimpíada) e Allison Schmitt (atual campeã olímpica) classificadas.

Nos 100m peito, Felipe Lima fez o sétimo melhor tempo das eliminatórias - 1min01s97 -, mas ninguém nadou na casa de 1min00s. Primeira brasileira a ganhar uma etapa da Pro Series (antigo Grand Prix), Daynara de Paula está na final dos 100m borboleta após fazer o sétimo melhor tempo pela manhã: 59s22. Etiene Medeiros ficou em 22.º e Giovana Diamante em 29.º lugar - o Sesi levou equipe completa para a competição.

Phelps se recuperou para ir à final dos 100m borboleta com o quarto melhor tempo, mas mais lento que o rival Ryan Lochte. O canadense Santo Condorelli foi o mais rápido. O brasileiro Pedro Coutinho, da Universidade de Louisville, foi o 15.º, com 54s69. A marca, entretanto, não é expressiva. Bruna Primati, do Sesi, ainda fez o 13.º tempo dos 400m medley.