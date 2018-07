Mais um atleta de elite abandona Rio-2016 por conta do zika vírus

Apesar de todas as garantias dadas pelo Brasil e pela Organização Mundial da Saúde, mais um atleta de ponta desiste de participar dos Jogos do Rio por conta do zika vírus. O irlandês Rory Mcllroy, com chances de disputar medalhas no golfe, anunciou que sua "saúde e família estão acima de qualquer coisa".

Mcllroy é o quarto no ranking mundial da modalidade e era uma das esperanças diante da volta do golfe aos Jogos, depois de 112 anos. "Apesar de o risco ser considerado baixo, é ainda um risco e não estou disposto a enfrentá-lo", afirmou o irlandês de 27 anos, em um comunicado.

Outros, como Vijay Singh e o australiano Marc Leishman já anunciaram nas últimas semanas que não viajariam ao Brasil por conta do zika vírus. Estrelas do golfe, como Louis Ossthuizen e Adam Scott, alegaram questões privadas para não ir ao evento. "Tenho confiança de que os irlandeses vão entender minha decisão", escreveu o atleta.

Seu Comitê Olímpico, porém, não disfarçou sua "frustração". Apesar de declarar que "respeita sua decisão", a entidade afirmou estar "extremamente decepcionada". O Comitê Irlandês, temendo um contágio da decisão de Mcllroy em outros atletas, insistiu que tem "toda a confiança" de que o Rio "não representa um risco".

Há apenas uma semana, a OMS deixou claro que não haveria motivos para cancelar ou adiar os Jogos no Brasil por conta do zíka vírus. Mas insistiu que caberá ao governo brasileiro agir para garantir a segurança dos atletas.

