Mais um ônibus BRT da Olimpíada é apedrejado

Mais um ônibus do BRT Transpolímpico foi apedrejado. O incidente foi neste domingo, 14, às 14h30. O veículo seguia de Deodoro, onde fica o Complexo Esportivo, no qual hoje estão ocorrendo provas de hipismo e hóquei sobre grama, para o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. O incidente foi na altura de Curicica, em Jacarepaguá, no mesmo ponto de outro ataque, este no dia 9 e ocorrido de noite. O ônibus não estava cheio, segundo o consórcio do BRT. Os passageiros levaram um susto, mas não se feriram.

No dia 9, por volta das 19h45, um ônibus que transportava jornalistas e voluntários e seguia no mesmo trajeto foi atingido por pedras, e passageiros chegaram a pensar que seriam tiros. Após perícia, o Comitê Rio 2016 considerou que se tratou de um ato de vandalismo, e não um ataque violento ao veículo. Não se chegou à autoria. Duas pessoas se machucaram, sem gravidade.

A cargo do Exército, a segurança na via expressa, construída para a Olimpíada, foi reforçada depois do episódio – o que não evitou que ele se repetisse cinco dias depois.

