Maracanã será controlado pelo Comitê Rio-2016 a partir desta terça

O estádio do Maracanã passará a ser controlado pelo Comitê Rio-2016 a partir desta terça-feira, primeiro dia do mês de março, e vai começar a ser preparado para sediar eventos da Olimpíada. O templo do futebol será palco das cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos do Rio, além das finais do futebol.

A transferência não vai provocar mudanças para os usuários, pois o estádio já não estava sendo usado para sediar jogos dos clubes cariocas, devido à falta de acordo entre a concessionária que administra o imóvel e o governo do Estado. A visitação turística também já estava suspensa desde 16 de fevereiro. O passeio só vai voltar a ser oferecido aos turistas quando o estádio for devolvido, em 30 de outubro.

Na impossibilidade de utilizarem o Maracanã e o Engenhão, Flamengo está tentando convencer a CBF a autorizar que tenha sede fixa fora do Rio durante o Campeonato Brasileiro. O Fla quer jogar regularmente em Brasília, mas encontra resistência da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj).