Marcelo Chierighini supera Ryan Lochte e avança à final dos 100m

Nas eliminatórias desta manhã, Chierighini fez o segundo melhor tempo: 49s08, contra 48s94 do canadense Santo Condorelli, destaque dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Entre Chierighini e o também brasileiro João de Lucca (49s72), ficou o norte-americano Ryan Lochte (49s64). A final também terá, entre outros, Nathan Adrian, prata nos 50 metros livre no Mundial de Kazan, na Rússia.

Por ser início da temporada 2015/2016, as marcas vistas em Minneapolis, com raras exceções, não são relevantes para o ranking mundial. Nos 100 metros livre, por exemplo, a marca de Chierighini é equivalente ao 56.º lugar do ranking.

Nos 100 metros livre feminino, Etiene Medeiros não repetiu o bom desempenho dos 50 metros (foi ouro na noite de sexta-feira) e ficou fora da final A. A brasileira fez só o 11.º tempo: 55s87, mas volta à piscina de noite para nadar a final B e tentar melhorar a sua marca.

Michael Phelps está na final dos 200 metros medley, com o segundo melhor tempo (2min02s67), ficando atrás de Chase Kalisz. O maior da história, entretanto, está longe da forma ideal em Minneapolis. Nesta prova, ele já nadou 8s mais rápido no ano.